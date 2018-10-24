Roma-CSKA Moskova maçı öncesi yürüyen merdiven çöktü; çok sayıda taraftar yaralı

İtalya'da oynanacak Roma-CSKA Moskova maçı öncesinde Repubblica metro istasyonunun yürüyen merdiveni çöktü. CSKA Moskova taraftarlarının istasyonda olduğu sırada meydana gelen kazada onlarca insan yaralandı.

Roma’daki Repubblica metro istasyonunda yürüyen merdivende CSKA’lı taraftarların bulunduğu sırada yürüyen merdiven çöktü.

Olayın ardından Repubblica metro istasyonu kapatıldı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerinde harekete geçti.

Le Repubblica gazetesinin haberine göre, bir görgü tanığının, "CSKA Moskova taraftarlarının tezahürat sırasında zıplamaları çökmeye sebep oldu" dediği aktarıldı.