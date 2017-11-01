Roma, Chelsea'yi sahadan sildi!

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Roma, konuk ettiği Chelsea'yi 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi Roma'nın ilk golü henüz 1. dakikada Stephan El Shaarawy'den geldi. Boşnak golcü Edin Dzeko'nun asistinde gelen golde Diego Perotti ve El Shaarawy'nin gol sevinci, dün gece sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

İlk golün sahibi Mısır kökenli İtalyan futbolcu El Shaarawy, 36. dakikada Radja Nainggolan'ın uzun mesafeli müthiş pasında farkı ikiye çıkardı ve ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

İkinci yarıda da sahaya ağırlığını koyan ve Chelsea'ye oyun kurma fırsatı vermeyen Roma, 63. dakikada Diego Perotti'nin zarif driblingleri ardından gelen golüyle skoru belirledi: 3-0.

Bu sonuçla birlikte Roma, puanını 8'e yükselterek 7 puanlı Chelsea'nin önünde liderliği aldı.

Gruptaki diğer maçta Qarabağ, Atletico Madrid ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.