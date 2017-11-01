T24 LogoT24 Logo
Spor

Roma, Chelsea'yi sahadan sildi!

İtalyan ekip, 1. dakikada öne geçtiği maçta Chelsea'ye gol izni vermedi

01 Kasım 2017 11:35

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Roma, konuk ettiği Chelsea'yi 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi Roma'nın ilk golü henüz 1. dakikada Stephan El Shaarawy'den geldi. Boşnak golcü Edin Dzeko'nun asistinde gelen golde Diego Perotti ve El Shaarawy'nin gol sevinci, dün gece sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

İlk golün sahibi Mısır kökenli İtalyan futbolcu El Shaarawy, 36. dakikada Radja Nainggolan'ın uzun mesafeli müthiş pasında farkı ikiye çıkardı ve ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

İkinci yarıda da sahaya ağırlığını koyan ve Chelsea'ye oyun kurma fırsatı vermeyen Roma, 63. dakikada Diego Perotti'nin zarif driblingleri ardından gelen golüyle skoru belirledi: 3-0.

Bu sonuçla birlikte Roma, puanını 8'e yükselterek 7 puanlı Chelsea'nin önünde liderliği aldı.

Gruptaki diğer maçta Qarabağ, Atletico Madrid ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

ETİKETLER

RomaChelseagollerEl ShaarawyPerottiŞampiyonlar Ligiözetgol sevinci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24