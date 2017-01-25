Roma Belediye Başkanı yolsuzluk kıskacında

İtalya'da Beş Yıldız Hareketi partisinden Roma'nın ilk kadın belediye başkanı Virginia Raggi, yürütülen bir yolsuzluk soruşturması kapsamında gelecek hafta savcılıkta ifade verecek.

Raggi'nin belediyenin eski personel müdürü Raffaele Marra'nın adının geçtiği yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesinin alınacağı bildirildi. Virginia Raggi, gelecek hafta savcılıkta ifade vereceğini salı günü Facebook hesabından duyurdu.

Belediyenin eski personel müdürü Marra, Roma'nın eski Belediye Başkanı Gianni Alemanno döneminde yerleşim politikalarından sorumluydu. Hakkında emlak şirketi Sergio Scarpellini'den rüşvet almak suçlaması olan Marra geçen Aralık ayında tutuklanmıştı.

Marra, 2015 yılı Haziran ayında göreve başlayan Virginia Raggi'nin en yakın çalışanları arasında yer alıyordu. Raggi, önce Marra'ya yönelik eleştirileri geri çevirmiş ve çalışanının mesleki yeterliliğine dikkat çekmişti. Aralık ayında Marra'nın tutuklanmasının ardında ise Marra'nın arkasında durmasının hata olduğunu kaydetmişti.

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AFP/GA/HS