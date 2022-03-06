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Spor

Roma-Atalanta maçından sonra Merih Demiral’dan hakem tepkisi

06 Mart 2022 17:05

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da top koşturan Merih Demiral, Roma'ya 1-0 yenildikleri maçtan sonra hakem kararlarına isyan etti. Sosyal medyadan dizindeki yaranın son halini paylaşan Demiral, "Bu ne?" diyerek tepki gösterdi.

İtalya Serie A’nın 28. haftasında Roma ile Atalanta karşı karşıya geldi. Avrupa kupalarına katılma yarışındaki kritik maçta ev sahibi ekip 3 puanı 1-0’lık galibiyetle aldı.

Maçın duraklama dakikalarında Roma’dan Mkhitaryan ile Atalanta’dan De Roon çift sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Merih Demiral da 86. dakikada sarı kart gördü. Milli futbolcu maçın ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak Roma forveti Abraham’ın bacağına basmasından sonra oluşan yarayı gösterdi.

Pozisyonun da videosunu ekleyen Merih, “Bu ne?” notunu ekleyip tepkisini paylaştı.

 

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