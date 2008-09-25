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Spor

Roma alev alev!

25 Eylül 2008 03:00


Serie A'da 4. hafta mücadeleleri dün yapıldı. Genoa'nın konuğu olan AS Roma, mücadeleden 3-1'lik yenilgi ile ayrılarak, geride kalan 4 haftada sadece 4 puan toplayabilmiş oldu.

Christian Panucci, geçtiğimiz günlerde Reggina karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin kimseyi kandırmaması gerektiğini söylerken, Genoa karşısında alınan yenilgi, kendisinin ne kadar haklı olduğunun bir göstergesi olmuş oldu.

Sezona 2 yenilgi ile başlayan AC Milan, Reggina deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerek üst üste 2. maçını da kazanırken, geçtiğimiz haftau Milan yenilgisi ile kapatan SS.Lazio ise sahasında konuk ettiği Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti.

AC Milan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti ise mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, üst üste aldıkları 2 galbiyetle Inter'le yapacakları derbi mücadelesinde moralli olacaklarını belirtti.
Gecenin diğer karşılaşmasında ise Inter, sahasında ağırladığı Lecce'yi tek golle geçerken, Inter çalıştırıcısı Jose Mourinho, kariyerindeki sahasında yaptığı son 100 karşılaşmayı da yenilmeden tamamlamış oldu.

Zlatan Ibrahimovic'in 26. dakikada yaptığı vuruşta direk gole izin vermezken, karşılaşmanın ardından konuşan Mourinho'nu yardımcısı Giuseppe Baresi, çabalarının ardından 3 puanın sahibi olduklarını belirtti.

Kaptan Javier Zanetti, 600. kez Inter formasını giyerken, Giacinto Facchetti'nin 634 maçlık rekoruna bir adım daha yaklaşmış oldu.

Inter aldığı galibiyetle puanını 10'a yükselterek liderliğini sürdürürken, onu 9 puanla Lazio takip ediyor.

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