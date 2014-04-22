Roma 2 bin 767'nci yaşını kutladı

Roma Mitolojisine göre, Truva prensi Aeneas'ın torunları 'Romulus' ve 'Remus' adlı ikiz kardeşler tarafından M.Ö. 21 Nisan 753 tarihinde kurulduğu düşünülen Roma kenti, 2 bin 767. yılına girdi. Romalı tarihçi ve yazar Varrone’nin, astrolog Lucio Taruzio'nun hesaplamalarını esas alarak yaşını belirlediği Roma, bir günlüğüne de olsa kentin kuruluş yıllarına döndü.

Esma Çakır’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Roma Belediyesi himayesinde, Gruppo Romano Storico'nun (Tarihsel Roma Grubu) organizasyonuyla 9 Avrupa ülkesinden, 42 kültür derneği üyelerinden oluşan yaklaşık 1600 kişinin katılımıyla gösteriler gerçekleştirilirken, 200 bine yakın izleyici de bu etkileyici anlara tanıklık etti.



Roma’da iç savaş çıktı



Öncelikle antik Roma kıyafetli göstericiler, bir antik hipodrom olan ve halihazırda kitlesel etkinlikler için kullanılan Circo Massimo Parkı’ndan, bir ucunda Kolezyum Amfitiyatrosu bulunan Fori Imperiale Caddesi’ne kadar yürüdü. Göstericiler, lejyonerler, gladyatörler, soylular ve işçiler gibi sınıflara mensupları canlandırdı.

Circo Massimo daha sonra, göstermiş oldukları olağanüstü başarılardan ötürü antik dönem boyunca uzun süre askeri kabiliyet ve etkinliğin modeli olarak addedilmiş olan Roma lejyonerlerinin iç savaşı gösterisine de sahne oldu. 7 tepe üzerine kurulmuş olan kentin doğum günü etkinlikleri, İmparator Augustus tarafından inşa ettirilmiş olan ve kendi adını taşıyan imparatorluk forumundaki multimedya gösterisiyle devam etti.

Roma İmparatorluğu’nun kurucusu Augustus’un ölümünün 2000’inci yıldönümü nedeniyle tarihi duvarlara yansıtılarak yapılan bu gösteri, 21 Ekim’e kadar 21.00, 22.00 ve 23.00 saatlerinde olmak üzere üç kez gerçekleştirilecek. İtalyanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Japonca dillerine çevirisi de yapılan anlatı, forumun tarihini içeriyor.

