Rölyef çalışmasıyla 12 Türk büyüğünü bir arada yaptı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesinde, emekli resim öğretmeni Neşet Demircan (68), aralarında Atatürk, Sultan Alparslan ve Fatih Sultan Mehmet\'in de bulunduğu 12 Türk büyüğünü bir rölyefte birleştirdi. Türklüğün simgesi olan köklü bir ağaç yaptığını belirten Demircan, \"Yaklaşık 4 aylık bir çalışma oldu\" dedi.

Oltu\'da yaşayan emekli resim öğretmeni Neşet Demircan, ilginç bir rölyefe imza attı. Demircan, 2 Türk büyüğünü bir rölyefte birleştirdi. Yaptığı çalışmaların tamamen amatör olduğunu belirten Demircan, Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz gibi çalışmalarının da yer aldığı eserlerini sergilemeyi düşündüğünü söyledi.

Eserlerini evinin altındaki hobi atölyesinde alçı rölyef ile yaptığını vurgulayan Neşet Demircan, \"Emekli olduktan sonra kendimi bu tür çalışmalara verdim. Eserlerimi para ile satmıyorum. Kim istiyorsa, ücretsiz olarak hediye ediyorum. Önemli olan yaptığım eserlerin yaşatılması. En büyük hayalim ise bunları sergilemek. Ben öldükten sonra da çocuklarım ne yapar bilemiyorum. Alçı rölyef çalışmam olan bu eserde başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Sultan Alparslan ve Mevlana\'nın bulunduğu 12 Türk büyüyüğünü bir rölyefte birleştirdim. Yaklaşık 4 aylık bir çalışmam sonucunda ortaya güzel bir eser çıkardığıma inanıyorum. Ağacın alt ve üst kısmını dünya küresi halinde yaptım. Elektrik aparatıyla dönmesini sağladım. Alt kısmında ise Türk büyüklerine ait sözler var. Karşısında oturup dakikalarca izliyorum. Bu eser Türklüğün simgesi olan bir ağacı andırıyor\" diye konuştu.

Demircan\'ın yaptığı eserde Atatürk, Sultan Alparslan ve Mevla\'nın dışında, Fatih Sultan Mehmet, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Aşık Veysel, Mimar Sinan ve İbn-i Sina da yer alıyor.

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