T24 LogoT24 Logo
Magazin

Rolü için diş çektirecek

2008 yapımı “Güreşçi” filminin Altın Küre ödüllü yıldızı Mickey Rourke (59), yeni rolü için iki ön dişini çektirecek.

29 Ocak 2012 02:00



T24-  2008 yapımı “Güreşçi” filminin Altın Küre ödüllü yıldızı Mickey Rourke (59), yeni rolü için iki ön dişini çektirecek.



Hürriyet'in haberine göre,  Mickey Rourke yeni filminde ragbi sporunun efsanevi yıldızı Gareth Thomas’ı canlandıracak.


İtalya’nın Milano kentinde bulunan Rourke, “Gareth Thomas’ın bir maçta ön dişleri dökülmüş, kariyerini böyle sürdürmüştü. Onun rakipleri için en etkili yanı, dişsizliğiydi. Bu bakımdan ben de hiç düşünmeden dişlerimi kerpetenle söktüreceğim. Çekimlerden sonra da protez taktıracağım. Böylesine muhteşem bir sporcuyu canlandırdığım film, mesleğimin en değerli yapıtı olacak” dedi.

Mickey Rourke, “Güreşçi” filmindeki rolü için de kas yapmış, 12 kilo almıştı.       



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24