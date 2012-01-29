Rolü için diş çektirecek





T24- 2008 yapımı “Güreşçi” filminin Altın Küre ödüllü yıldızı Mickey Rourke (59), yeni rolü için iki ön dişini çektirecek.





Hürriyet'in haberine göre, Mickey Rourke yeni filminde ragbi sporunun efsanevi yıldızı Gareth Thomas’ı canlandıracak.





İtalya’nın Milano kentinde bulunan Rourke, “Gareth Thomas’ın bir maçta ön dişleri dökülmüş, kariyerini böyle sürdürmüştü. Onun rakipleri için en etkili yanı, dişsizliğiydi. Bu bakımdan ben de hiç düşünmeden dişlerimi kerpetenle söktüreceğim. Çekimlerden sonra da protez taktıracağım. Böylesine muhteşem bir sporcuyu canlandırdığım film, mesleğimin en değerli yapıtı olacak” dedi.



Mickey Rourke, “Güreşçi” filmindeki rolü için de kas yapmış, 12 kilo almıştı.