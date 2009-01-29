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'Rolü, güzel olduğum için kapmadım'

"Cam Kırıkları" dizisiyle oyunculuğa adım atan Nursel Ergin, o rolü sırf güzel olduğu için almadığını söyledi.

29 Ocak 2009 02:00

"Cam Kırıkları" dizisiyle oyunculuğa adım atan Nursel Ergin, o rolü sırf güzel olduğu için almadığını söyledi.

TRT için çekilen "Cam Kırıkları" dizisiyle oyunculuğa adım atan ‘Var mısın Yok musun’ yarışmacısı Nursel Ergin, o rolü sırf güzel olduğu için almadığını söyledi. Dizide de gerçek hayatında olduğu gibi yuvada büyüyen bir kadını canlandıran Nursel Ergin, Hafta Sonu dergisine verdiği röportajda şunları söyledi: “Allah bir şeyler vermiş bana ama ben ufacık tefecik biriyim, çok alımlı ya da seksi olduğum söylenemez. Yanımdan geçen erkeğin ‘uff’ diyeceği bir kız değilim. Evet aynaya baktığımda güzel birini görüyorum,kendimi seviyorum, ama ‘Güzel olduğum için bana bu rol verilmiştir’ diyemem.”

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