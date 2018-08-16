Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nden ABD ürünlerine yasak

Mehmet ÇINAR/İZMİR, (DHA)- EGE Bölgesi\'nde 6 ilden sorumlu İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, tarihi eserlerin restorasyon ve diğer tüm işlemlerinde, ABD menşeli ürünlerin kullanımını yasakladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü\'ne bağlı İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü\'nün kararı, İzmir ile Aydın, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya illerini kapsıyor. İzmir Anıtlar ve Rölöve Bölge Müdürü Cemil Karabayram imzalı, ABD menşeli ürünlerin kullanılmaması yönündeki karar, 6 ilin Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerine bildirildi. Karar, bu illerde Anıtlar ve Rölöve Müdürlüğü\'ne bağlı eserlerdeki restorasyon ve diğer inşa işlemlerini üstlenen 20\'ye yakın inşaat, mimarlık ve mühendislik firmasına da gönderildi. Cemil Karabayram imzalı karar şöyle:

\"Ülkemizin dünya gücü olma yolundaki hızlı yükselişine karşı uluslararası güçler tarafından açılan ekonomik savaşta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın işaret ettiği hedefler doğrultusunda hareket edilmesi tüm kurumların asli görevidir. Hain darbe ve toplumsal karışıklıkta necip Türk milleti olarak gösterdiğimiz birlik ve dik duruşu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki ekonomik savaşta da göstereceğiz. Milli ve yerli ekonomik duruş doğrultusunda, müdürlüğümüzce yürütülen ya da denetim hizmeti verilen tüm iş ve işlemler ile inşaatlarda yerli üretim inşaat malzemesi ve ekipmanı kullanılmasına öncelik verilmesi, kesinlikle ABD menşeli ürün kullanılmaması konusunda bilgilerinize gereğini arz/rica ederim.\"