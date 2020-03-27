Rolls Royce, Koronavirüs önlemleri nedeniyle üretime ara verdi

Rolls Royce, İngiltere Goodwood'daki üretim tesislerindeki çalışmalara, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle 2 hafta boyunca ara vereceklerini açıkladı.



Şirket çalışanlarının sağlığını ve refahını daha da güvence altına almak için alınan bu ara verme kararını, bu süre bittikten sonra, daha önceden planlanmış olan iki haftalık bakım için yapılacak Paskalya tatili takip edecek.

Carmedya'nın haberine göre; şirketin günlük çalışmaları, West Sussex'teki Goodwood Estate'teki şirketin merkezinde iş başında kalacak olan veya evden çalışacak merkez ofis çalışanları tarafından devam ettirilecek.



Konuyla ilgili açıklama yapan Rolls-Royce Motor Cars CEO'su Torsten Müller-Ötvös şunları söyledi; "Bu kolay alınabilecek bir karar değildi, ama iş gücümüzü oluşturan olağanüstü insanların sağlığı ve esenliği her şeyden önce aklımızdaydı. Rolls-Royce'un evinde, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir topluluğuz ve bu olağanüstü zamanda, sağladığımız bu esnekliğin parlayacağından şüphemiz yok. Derin müşteri odaklı bir şirket olarak, üretimimizi duraklatma kararının, bu zor zamanlarda anlayışlarını beklerken özür dilediğimiz birkaç değerli müşterimize rahatsızlık vereceğinin de farkındayız."