Rolls Royce, kamyonla taşınan mini nükleer santraller üretmeyi planlıyor

İngiliz teknoloji şirketi Rolls Royce, İngiltere'de 2029'a kadar elektrik üretimi için mini nükleer santraller üretip işletmeyi planladığını açıkladı.

Santraller şirketin fabrikasında üretilip kurulacağı yere kamyonlarla taşınacak.

Rolls-Royce, ana şirketi olduğu bir konsorsiyumla geliştireceği modüler nükleer santralleri (SMR) tasfiye edilen nükleer santrallerin yerlerine kurmayı planlanıyor.

Rolls Royce'un teknolojiden sorumlu başkanı Paul Stein, BBC'ye 2029'a kadar 10-15 nükleer santral üretebileceklerini söyledi.

10 dönümlük alanlarda kurulacak santrallerin kendisi 1,4 dönümlük bir yer kaplıyor. Bu, İngiltere'nin Somerset bölgesinde inşaatı süren Hinkley Point'in kaplayacağı alanın 16'da birine denk geliyor.

Boyutlarının çok küçük olması nedeniyle teorik olarak her kente nükleer santral kurulmasının mümkün olduğu belirtiliyor. Ancak şirket yetkilileri, eski santral alanlarını kullanmanın olası terör saldırılarına karşı daha güvenli olacağını söylüyor.

'12 küçük santral yerine bir santral yapmak daha ekonomik'

Modüler santrallerin maliyetleri azaltacağı ve elektrik fiyatını ucuzlatabileceği vurgulanıyor.

Çevreci gruplar arasında modüler reaktörler konusunda görüş ayrılıkları var. Bazı örgütler, "tehlikeli ve pahalı" dedikleri nükleer santrallerin tamamen devre dışı bırakılarak daha ucuz, yenilenebilir enerjiye odaklanılmasını istiyor.

Bazı gruplar ise İngiltere'nin 2050'ye kadar karbon salımını sıfırlama hedefine ulaşabilmesi için her türlü teknolojiye ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.

Sıfır karbon yasasını geçiren ilk büyük ekonomi olan İngiltere 21. yüzyılın ortasına kadar karbon salımını sıfırlama taahhüdünde bulunmuştu. Bu çerçevede, ağaç dikimi ve karbon depolama gibi yöntemlerle atmosfere salınan sera gazlarının etkisinin dengelenmesi hedefleniyor.

Londra'daki UCL Üniversitesi'nden Paul Dorfman ise minik nükleer santrallerinin maliyet avantajlarının "abartıldığını" öne sürdü.

Dorfman, üretim hattındaki bir hatanın tüm santral filosunda soruna yol açabileceğini belirterek "12 adet 100 MW'lik santral yapmak yerine bir adet 1,2 GW'lik santral inşa etmek daha ekonomik" dedi.