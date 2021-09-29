Rolls Royce 2030'a kadar tamamen elektrikli araçlar üretecek

İngiliz otomobil üreticisi Rolls-Royce 2030 yılına kadar tüm ürünlerinin tamamen elektrikli olacağını duyurdu

Bloomberg HT'nin haberine göre; İngiliz otomobil üreticisi Rolls-Royce’nin CEO’su Torsten Müller-Ötvös bugün yaptığı bir açıklamada 9 yıl içinde tüm araçlarının elektrikli olacağını belirtti. Markanın ilk elektrikli aracı Spectre sedan da 2023’ün son çeyreğinde görücüye çıkacak.

Müller-Ötvös "2030 yılına kadar ürün portföyünün tamamı elektrikli araçlara dönecek" diye konuştu.

Müller-Ötvös bu haberin Charles Rolls ve Henry Royce’nin araç üretmeye başladığı 1904’ten beri alınan en büyük kararlardan biri olduğunu bildirdi.

Spectre markanın ilk tam elektrikli aracı olsa da Rolls-Royce 2016’da Phantom’ın elektrikli modelini tanıtmıştı.