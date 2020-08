Rolling Stones'un ardından Neil Young, Trump'ın Rushmore Dağı konuşmasında kendi şarkılarını çalmasına tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Bağımsızlık Günü için Rushmore Dağı'nda konuştuğu sırada kendisine ait iki şarkıyı kullanması üzerine şarkıcı ve söz yazarı Neil Young "Ben buna tamam değilim" yazdı.

ABD Başkanı Trump'ın Güney Dakota'daki Rushmore Dağı'nda yaptığı konuşmada "Like a Hurricane" ve "Rockin' in the Free World" şarkılarının çalınması üzerine Neil Young Archives resmi Twitter hesabından tepki geldi.

Hesaptan atılan tweet'te "Lakota Siyu'ların yanındayım ve ben buna TAMAM DEĞİLİM" yazdı.

Neil Young uzun yıllardır yerli Amerikalıların hakları için mücadele edenlerden biri. Lakota Siyu'lar altın keşfedilmeden önce Rushmore Dağı'nda yaşayan yerlilerin adı.

Trump'ın bölgede yapacağı konuşma öncesi protestocular yolları kapatarak "Bizim alanımıza giriyorsun" yazdı.

Daha önce de tepki vermişti

Trump, Neil Young şarkılarını kullandığında daha önce de tepki çekmiş 2015'te Trump kampanyası sözcüsü New York Post'a yaptığı açıklamada: İkisinin siyasi görüşleri farklı. Bu farka rağmen Trump, Neil'i çok sever.

Bu yıl Şubat ayında Young bir açık mektup kaleme alarak şunları yazmıştı: Her şarkım çaldığımda umarım sesimi duyarsın. Hatırla bu seni desteklemeyen vergisini ödeyen bir ABD vatandaşının sesi, benim"