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Dünya

Rolling Stones, Trump'ın mitinglerde şarkılarını kullanmasına izin vermeyecek

Grup temsilcileri şarkıların izinsiz kullanılması durumunda hukuki süreç başlatılacağını duyurdu

28 Haziran 2020 12:28

Rolling Stones grubu, ABD Başkanı Donald Trump'ın mitinglerinde kendi şarkılarını kullanamayacağını açıkladı. Rolling Stones, şarkılarının kullanılması durumunda hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı. 

BBC'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Tulsa'da yaptığı mitingde Rolling Stones'un "You Can't Always Get What You Want" şarkası çalındı. Aynı şarkı Trump'ın 2016 seçim kampanyası döneminde çalınmıştı. 

Rolling Stones, 2016'da şarkılarının çalınması üzerine "Rolling Stones Donald Trump'ı desteklemiyor" diye tweet atmıştı. 

Cumartesi açıklama yayımlayan grup temsilcileri Donald Trump'ın Rolling Stones'a ait parçaları başkanlık seçimi kampanyasında kullanmasını engelleyecek gerekli adımların atılacağını bildirdi. Trump'ın şarkıları bu zamana kadar izinsiz kullandığı hatırlatıldı. 

 

 

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