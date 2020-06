Rolling Stones'tan Lady Gaga'ya; müzik dünyasının yıldızları, sağlık çalışanları için evlerinde 'bir araya geldi'

T24 Dış haberler

Dünya Sağlık Örgütü ve Global Citizen tarafından organize edilen dijital konser 'One World: Together At Home' (Tek Dünya: Birlikte Evde), müzik dünyasının büyük isimlerini sağlık çalışanları için bir araya getirdi.

The Beatles'tan Paul McCartney, Billie Eilish, Lady Gaga, Elton John, Stewie Wonder ve Taylor Swift gibi birçok isim, cumartesi akşamı başlayıp pazar gününün ilk saatlerine kadar birer şarkı seslendirdi.

8 saatlik etkinlikte, dünyanın çeşitli noktalarında Koronavirüs'le mücadele eden doktor ve hemşireler de hikayelerini anlattı.

Konser sırasında 127 milyon dolar bağış toplandı. Elde edilen gelirin 55.1 milyon doları DSÖ'nün Covid-19 Birlikte Mücadele Fonu'na, geriye kalan 72.8 milyon dolarlık bölümü ise çeşitli sivil toplum örgütlerine paylaştırıldı.

DSÖ, Covid-19 Birlikte Mücadele Fonu'nu ülkelere test dağıtmak ve aşı geliştirme programlarını desteklemek için kullanıyor.