Rolling Stones Küba'da ücretsiz konser verecek

Dünyaca ünlü İngiliz rock müzik grubu The Rolling Stones ay sonunda Küba'da ücretsiz konser vereceğini duyurdu. Grubun sözcüsü, 25 Mart'ta Havana'da düzenlenecek konser için "Küba'da bir İngiliz rock grubu tarafından açık havada düzenlenen ilk konser" dedi.

BBC'de yer alan habere göre, grup Mart ayında Latin Amerika'da bir dizi konser vermeyi planlıyor. Küba, Meksika, Brezilya, Kolombiya, Peru gibi ülkeleri kapsayan turne, 17 Mart'ta Mexico City'de sona erecek.

Havana'daki konser tarihi, ABD Başkanı Barack Obama'nın Küba'ya düzenleyeceği tarihi ziyaretten üç gün sonraya denk geliyor.

The Rolling Stones yazılı açıklamasında "Uzun kariyerimiz boyunca çok özel yerlerde konser verdik ancak bu etkinliğin bizim için ayrı bir önemi olacak, umarız Küba'daki dostlarımız için de öyle olur" mesajı verdi.

İngiliz rock grubu Manic Street Preachers da 2001 yılında Havana'da konser vermişti.

Küba'da bir İngiliz rock grubunun düzenlediği en büyük konser olarak tarihe geçen bu etkinlik Karl Marx Tiyatro Salonu'nda, Küba Devlet Başkanı'nın katılımıyla yapıldı.

Grubun Havana konseri yönetmen Paul Dugdale tarafından çekilecek. Dugdale daha önce One Direction, Adele ve Coldplay'in konserlerini de çekmişti.