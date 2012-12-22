'Rolling Stones' grubunun gitaristi 3'üncü kez evlendi

Dünyaca ünlü rock grubu, "Rolling Stones" grubunun gitaristi Ronnie Wood (65), bugün üçüncü kez evlendi. Wood, kendisinden 31 yaş küçük eşiyle çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Wood, Londra'da düzenlenen bir törenle tiyatro yapımcısı Sally Humphreys ile evlendi.

Humphreys, nikah töreninde sade bir gelinlik tercih ederken çiftin nikah şahitliğini, ünlü şarkıcı Rod Stewart ve ünlü Beatles grubunun üyelerinden Paul McCartney yaptı.

İngiliz Sun gazetesi nikah töreniyle ilgili haberinde, Wood'un kendisinden 31 yaş küçük biriyle evlenmesini eleştirdi.

Gazetenin yorumunda, "Yaşlı rock sanatçısı artık bütün enerjisini kullanmak zorunda kalacak" ifadesi kullanıldı.

Ünlü "Rolling Stones" grubu, bu yıl sahnelerde 50. yılını kutladı.

Wood, 1975 yılından bu yana grubun üyesi. Ünlü gitarist 20 yıl süren ikinci evliliğini geçen yıl sonlandırmıştı.

Wood'un eski eşi Jo Wood, eşinin sık sık uyuşturucu bağımlılığı yüzünden sorunlar yaşadığını açıklamıştı.

Jo Wood gitaristle geçirdiği 20 yılı, Şubat ayında piyasaya çıkması beklenen kitabında detaylarıyla anlatacak.

Wood'un ikinci evliliğinden iki, ilk evliliğinden ise bir çocuğu bulunuyor.

(Deutsche Welle Türkçe)