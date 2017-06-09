Roland Garros'ta ilk finalist Wawrinka

Dünya 1 numarası Andy Murray'yi 6-7, 6-3, 5-7, 7-6 ve 6-1'lik setlerle yenen Stanislas Wawrinka, Roland Garros tek erkeklerde finale yükselen ilk isim oldu.

Roland Garros tek erkekler yarı finalinin ilk maçı uzun süre unutulmayacak bir karşılaşmaya sahne oldu. Büyük Britanyalı Andy Murray ve İsviçreli Stan Wawrinka'nın 4,5 saati aşan mücadelesinde gülen taraf dünya 3 numarası Stan Wawrinka oldu.

Wawrinka - Murray mücadelesinde müthiş ralli

Stan Wawrinka'nın finaldeki rakibi Rafael Nadal - Dominic Thiem maçının galibi olacak.