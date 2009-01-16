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'Rol yapmam beğendim'

Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz'ın son filmi "AROG"u izlediğini ve beğendiğini itiraf etti.

16 Ocak 2009 02:00

Şahan Gökbakar, "Recep İvedik" filmi yüzünden arasının açıldığı Cem Yılmaz'a zeytin dalı uzattı. Yılmaz'ın son filmi "AROG"u izlediğini ve beğendiğini itiraf etti. Gökbakar, "Beğenmedim diye rol yapamam" dedi.

Sonunda sular duruldu

Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar, geçen yıl basın aracılığıyla ciddi bir söz düellosu yaşamıştı. Yılmaz’ın “Artık Şahan’a gülmüyorum. Umut vaad etmiyor” sözlerine, Gökbakar da “Komiklik kimsenin tekelinde değil” diye yanıt vermişti. Ardından gündeme "Recep İvedik" filmi geldi. Yılmaz yine sessiz kalmadı ve “Filmi izlemedim. Açıkçasımerak da etmedim” sözleriyle tartışmanın fitilini bir kez daha ateşledi. Neyse ki sonunda sular duruldu.

"AROG"a çok güldüm

Yakında "Recep İvedik"in devam filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Gökbakar, geçtiğimiz akşam katıldığı bir film galasında Cem Yılmaz'a zeytin dalı uzattı. Yılmaz'ın son filmi "AROG"u izlediğini ve beğendiğini belirten Gökbakar, "AROG'u izledim ve çok güldüm. Cem benim filmimi izlememişse ne yapayım yani, fikrine saygı duyarım. Sırf bu yüzden beğenmedim diye rol yapmak bana göre değil" diye konuştu.

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