‘Rol için sevişirim ama gerekliyse…’

“Oyuncunun kuralı olmaz” diyen Irmak Ünal, gişe düşünülmeyerek çekilen her sahneyi oynayabileceğini söyledi.

Kampusistan, Haziran Gecesi, Ahh İstanbul adlı dizilerde rol alan Irmak Ünal, iyi bir oyuncunun kuralları olmaması gerektiğini savunuyor. Ünal, bu görüşünü şu sözlerle açıklıyor: “Dayak yerken ne kadar inandırıcı olmam gerekirse, rol gereği sevişirken de aynı inandırıcılığı sergilemem gerekir. Ne var ki bu sevişme sahnelerinin senaryonun akışı içinde gerekliliği yoksa, tamamen gişe düşünülerek çekiliyorsa, oynamam. Ve yönetmene, ‘Bu sahnede yatağa girmem gerekli mi?’ diye sorarım, itiraz ederim. Ama yönetmen o sahnenin çok gerekli olduğuna beni ikna ederse, oynarım."

‘Avşar’ın mastürbasyonu başarılıydı’

Hülya Avşar’ın ’Berlin in Berlin’ filmindeki mastürbasyon sahnesini hatırlatan Ünal, “ İnanılmaz güzel bir filmdi o. Hülya Avşar müthiş başarılıydı. Canlandırdığı o kadını çok iyi anlattı bize. Mastürbasyon sahnesi ise gerekliydi. ‘Duvara Karşı’ filminde Sibel Kekilli’nin sevişme sahnesi gibi. O sahne de gerekliydi. Öyle sahneler gelirse ben de yaparım” diyor.