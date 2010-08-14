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Kültür-Sanat

Rol için psikolojik destek aldılar

‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ adlı dizi için çekilecek tecavüz sahnesinde rol alacak oyunculara 2 gün tecavüzcü ve mağdur psikolojisi anlatıldı.

14 Ağustos 2010 03:00

T24- Kanal D’nin ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ adlı dizisi için çekilecek tecavüz sahnesinde rol alacak oyunculara 2 gün tecavüzcü ve mağdur psikolojisi anlatıldı.


Milliyet gazetesinin haberine göre, Kanal D’nin yeni yayın dönemindeki iddialı projeleri arasında yer alan “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisinin çekimleri başladı. Beren Saat’in 6 yıl önce keşfedilmesini sağlayan “Türkiye’nin Yıldızları” programında birlikte yarıştığı Engin Akyürek’le başrolünü oynadığı dizide, kendisine tecavüz eden 4 gençten biriyle evlendirilen Fatmagül’ün dramı ekrana taşınıyor.


Yeni yayın döneminde ‘Aşk - ı Memnu’nun yerine perşembe akşamları yayınlanacak dizinin çekimleri başlamadan önce oyuncular iki gün psikolojik destek aldı. 


Senaryoyu okuyan ve senaristler Ece Yörenç ile Melek Gençoğlu’na da danışmanlık yapan psikologlar, oyunculara tecavüzcü ve mağdur psikolojisiyle ilgili bilgiler verdi. Dizide Beren Saat’in oynadığı Fatmagül’e deniz kenarında çamaşır yıkarken 3’ü zengin, 4 sarhoş genç tecavüz ediyor. Engin Akyürek, “Kerim”, Kaan Taşaner “Erdoğan”, Engin Öztürk “Selim”, Buğra Gülsoy ise “Vural” rollerini canlandıracak. 1986’da Vedat Türkali’nin senaryosundan Süreyya Duru’nun çektiği aynı adlı filmde Fatmagül’ü Hülya Avşar, Kerim rolünü ise Aytaç Arman canlandırmıştı. Hilal Saral’ın yönettiği dizinin çekimleri İstanbul’dan sonra Çeşme’de devam edecek.

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