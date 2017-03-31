Rol için Angelina Jolie’ye uyuşturucu testi yapılmış

Angelina Jolie’nin, ‘Lara Croft: Tomb Raider’ filminde rol alırken zor bir dönemden geçtiği ortaya çıktı.Filmin çekildiği dönemde 24 yaşında olan Jolie’nin, film için uyuşturucu testine tabi tutulduğu ve ruh sağlığı kontrolünden geçtiği iddia edildi.

Jolie’nin Billy Bob Thornton ile evli olduğu yıllarda uyuşturucu kullandığı söylentileri yayılmıştı.

The Hollywood Reporter’da yayınlanan haberde, filmin yönetmeni Simon West, Jolie’nin o dönemde kendisine şunları söylediğini aktardı:

“Filmi çekmek istiyorum ama yarattığım izlenimi de biliyorum. Buna değer olduğumu kanıtlamak için istediğin her şeyi yaparım. Sağlıklı olacağım ve çok çalışacağım

West ayrıca, Jolie’nin “Film şirketi benden her gün uyuşturucu testi yaptırmamı istese de sorun değil” dediğini anlattı.

Rolü aldıktan sonra Jolie’nin idrar ve kan testinden geçtiği öğrenildi.

Jolie’nin ayrıca film şirketi tarafından belirlenen uzmanlar tarafından, filmin yapım süreci boyunca, fiziksel ve ruhsal sağlığının kontrol altında tutulduğu ileri sürüldü.

Angelina Jolie’nin canlandırdığı Lara Croft rolü ile film başarıya ulaşmış ve 2001 yılında gösterime girdiğinde dünya çapında 275 milyon dolarlık hasılat elde etmişti.