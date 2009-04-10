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Yaşam

Rol icabı kapkaça çelme

'Küçük Kadınlar' dizisinin çekimleri sırasında kapkaç sahnesini gerçek zanneden bir vatandaş kapkaççıyı canlandıran gence müdahale etti

10 Nisan 2009 03:00

“Küçük Kadınlar” dizisinin çekimleri, önceki gün Bağdat Caddesi’ni karıştırdı. Kapkaç sahnesinin çekimi sırasında bu olayı gerçek sanan bir vatandaş, çelme takarak kapkaççıyı canlandıran genç oyuncuyu etkisiz hale getirdi!

Senaryo ile gerçek karıştı


Kanal D’de yayınlanan “Küçük Kadınlar” dizisinin önceki gün Bağdat Caddesi’nde yapılan “kapkaç sahnesi” çekimi, hem ekibe hem de caddeden geçen vatandaşlara heyecanlı anlar yaşattı. Hakan Arslan’ın yönettiği dizinin 44’üncü bölümünde ekrana gelecek bu sahnenin çekimine, kamerayı fark edemediği için Elif karakterini oynayan Ekin Türkmen’in gerçekten kapkaça uğradığını sanan bir vatandaş müdahale etti.

Duyarlı vatandaşa alkış

Bugüne kadar pek çok kişinin yaralanmasına hatta hayatını kaybetmesine yol açan kapkaç terörüne kayıtsız kalmayan vatandaş, kapkaççı rolündeki oyuncuyu durdurmak için hiç düşünmeden harekete geçti. Ani bir hamleyle koşan oyuncunun önüne ayağını uzatıp ona çelme takan adam, ekibi kaygılandırdı. Ancak çok geçmeden durum anlaşıldı, gösterdiği duyarlılık nedeniyle de çekime müdahale eden adam hem ekip hem de çevrede bulunanlar tarafından alkışlandı.
 

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