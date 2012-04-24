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Yaşam

Rol gereği kendini asan oyuncu hayatını kaybetti

Rol yaptığı düşünüldüğü için 4 dakika boyunca nefessiz kalan oyuncu öldü

24 Nisan 2012 11:32

Brezilya'da rol gereği boynuna ilmik geçiren ancak yanlışlıkla kendini gerçekten asan 17 gündür hastanede oaln oyuncu hayatını kaybetti.

İntihar sahnesinde yanlışlıkla kendini asan oyuncu öldü.

17 gün önce Brezilya'nın San Paulo eyaletinde yaşanan olayda, Paskalya dolayısıyla sahnelenen 'İsa'nın Çilesi' adlı oyunda 'Yehuda' karakterini canlandıran Tiago Klimeck adlı oyuncu, Yehuda'nın intihar ettiği sahne sırasında yanlışlıkla kendini asmıştı.

Hürriyet'in haberine göre Klimeck dün hayatını kaybetti. Polis soruşturması nedeniyle cesede otopsi yapılacağı kaydedilirken, talihsiz oyuncunun kendini astığı sahne için kullandığı güvenlik kemerinin kaydığı ve boynuna dolanarak nefes alamamasına neden olduğu ileri sürüldü.

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