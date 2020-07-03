Rol arkadaşlarından Ozan Güven'e tepki: Şiddet kimden gelirse gelsin kabul edilemez

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği belirtilen oyuncu Ozan Güven'e Babil dizisindeki rol arkadaşları Birce Akalay, Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu da tepki gösterdi. Bulutsuz için çok sayıda destek mesajı yayımlandı.

Nur Fettahoğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Kendimi bildim bileli, gücüm yettiğince kadına şiddete karşı sesimi çıkardım, çıkarmaya da devam edeceğim çünkü her ne olursa olsun bu konuda fikrim değişmez. Şiddet kimden gelirse gelsin her türlüsüne karşıyım, kabul edilemez." düşüncesini dile getirdi.

Birce Akalay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadın’a şiddet asla onaylanamaz. Hele ki bildiğimiz,gördüğümüz, bizzat yaşadığımız onca acıdan sonra. Bugün yıllardır tanıdığım ve benimle aynı düşüncelerde olduğundan emin olduğum arkadaşım Ozan’ın yaşadığı ve yaşattığı bu acıdan,gördüklerim ve duyduklarımdan son derece üzgünüm. Twitter herkesin özgürce düşüncelerini dile getirdiği bir mecra.Benim için de farksız inanın. Ancak böyle bir vaziyet dostunuzun başına geldiğinde yaşadığınız şokla insan sözlerini nasıl seçeceğini bilemiyor. Tek söyleyebileceğim şaşkın ve herkes için sonsuz üzgün olduğumdur." ifadesini kullandı.

Aslı Enver, “Şiddetin her türlüsüne hayır” mesajı paylaştı.

Ne olmuştu?

Oyuncu Ozan Güven hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs’, 'Hürriyetten yoksun bırakma' ve 'Hakaret' suçlarından şikâyetçi olan sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz, savcıya ifade verdikten sonra İstanbul Adli Tıp Şube Müdürülüğü'nden darp raporu aldı. Adli tıp uzmanı tarafından hazırlanan raporda, vücudunun çeşitli yerlerinde onlarca çürük ve morluğa rastlandığı kaydedildi.

Güven iddialara ilişkin kendisinin de mağdur olduğunu ileri sürmüştü.