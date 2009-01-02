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Rol arkadaşıyla baş başa yemek

Erkan Petekkaya “Son Bahar” dizisindeki rol arkadaşı Ayça Varlıer’le baş başa yemek yerken görüntülendi.

02 Ocak 2009 02:00

Erkan Petekkaya “Son Bahar” dizisindeki rol arkadaşı Ayça Varlıer’le baş başa yemek yerken kameralara yakalandığı fark edince bu görüntülerin peşine düştü.

İki yıl önce adı Kaya Çilingiroğlu’yla anılan Sinem Erülgen’le öpüşürken kendisini görüntüleyen gazetecinin kamerasını denize atan evli oyuncu Erkan Petekkaya, bu kez “Son Bahar” dizisindeki rol arkadaşı Ayça Varlıer’le görüntülenince panikledi. Petekkaya, Varlıer’le yılbaşından bir gün önce Beylerbeyi’ndeki Eftalya isimli balıkçıda baş başa yemek yerken görüntülendi.

Geçen hafta iki set çalışanın çekim dönüşü geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle gündeme gelen dizide Varlıer, Petekkaya’nın âşık olduğu kadını oynuyor. Oyuncu, Varlıer’le görüntülendiğini fark edince panikledi ve gece yarısı tek tek gazetecileri arayarak “Yuvam yıkılacak” diyerek görüntülerin kimde olduğunu öğrenmeye çalıştı

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