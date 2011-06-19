'Rol arkadaşım bana tecavüz etti'

T24 - İzmir’de çekilen ve ulusal bir kanalda yayınlanan dizide, birlikte rol aldığı kız arkadaşı B.O.’ya, (36) tecavüz edip dövdüğü iddiasıyla tutuklanan oyuncu C.D.D. (23) hakkında, ’Cinsel saldırı ve 6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan 13 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.Dava konusu olay, iddiaya göre geçen 1 Haziran’da Alsancak semtinde meydana geldi. Kadın oyuncu B.O., rol arkadaşı C.D.D.’nin kendisini dövüp, zorla tecavüz ettiğini öne sürerek polise başvurdu.



Oyuncu ve eğitmenlik yapan B.O. ile suçladığı rol arkadaşı C.D.D.’nin ifadeleri dizi senaryosunu aratmadı. B.O. ifadesinde şunları anlattı:



"C.D.D. 1.5 yıl önce bir sanat merkezinde resim yapıyordu. Ben de burada tiyatro dersi veriyordum. Kendisiyle orada tanıştık. Bir hafta sonra eşyalarını da getirdi, birlikte yaşamaya başladık. Birlikteliğimizin üçüncü ayından sonra kendisi beni kıskanmaya başladı. Birlikte ’sanat fabrikası’ adı altında tiyatro ve sinema oyunculuğu üzerinde kurs yeri açtık. Burasını açarken bankadan kredi çektim. Her sinirlendiğinde hep mazeret uydurarak beni dövüyordu. Daha sonra da ağlayarak benden af diliyordu. Ben de ’düzelir’ düşüncesiyle affediyordum. Bana yaptığı baskılardan dolayı evimde hapis hayatı yaşıyordum. Baskılardan ve hürriyetimi engellemesinden dolayı geçen yıl eylül ayında karakola gidip şikayetçi oldum. Hakkında işlem yapıldı."





YILBAŞI GECESİ DAYAK YEMİŞ



Bu olaydan sonra C.D.D. ile aralarının düzeldiğini belirten B.O. geçen yılbaşını geçirmek üzere birlikte Antalya’ya gittiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Burada alkol ve uyuşturucu aldı. O gece herşeye sinirleniyordu. Beni o gece yumruk ve tekmeler atıp dövdü. Yılbaşı akşamından sonra bir daha kötü davrandı. Yaşadığım son olaydan bir hafta önce beni başka biriyle aldattığını öğrendim. Bunu öğrenince ben evi terkedip iki gün otelde kaldım. Param bitti. C.D.D. beni arayıp, bir daha rahatsız etmeyeceğini söyledi. Eve tekrar birleşme amacıyla değil, ayrılmak amacıyla geri döndüm. Amacım birlikte açtığımız sanat galerisiyle ilgili borçları nasıl ödeyeceğimizi konuşmaktı."





’ELBİSELERİMİ PARÇALAYIP ZORLA SAHİP OLDU’



Ertesi gün dizi çekimleri olduğu için gün gün boyu sette olduğunu, gece saat 03.00’te eve geldiğini kaydeden B.O. o geceyi şöyle anlattı:"Kendisi evde oturuyordu. Ben yatak odasına gidip kitap okumaya başladım. Kendisi yanıma gelip, bana, ’ben kim miyim’ dedi. Benim hayatıma karışmamasını istedim. Yanıma gelip uzandı. Birden eliyle vurmaya başladı. Döverken de üzerimde bulunan giysileri parçaladı. Ben yanından kaçarak diğer odaya gittim. Kapıyı kapatmak istedim. Elindeki copla kapıyı kapatmamı engelleyip, cop ile dövdü. Beni yerde sürükleyip, yatak odasına getirdi. Zorla sahip oldu. Kendisinden korktuğum için ona fazla direnemedim. Bana, ’git bunu da başkalarına anlat, anlatacak mısın?’ diye sordu. Benim çıplak olarak cep telefonuyla resimlerimi çektiğini söyledi. Bunları internete vereceğini söyledi. Sabah polise gidip şikayetçi oldum."





’UZUN ZAMANDIR İLİŞKİ YAŞIYORUZ’



Oyunculuk ve menajerlik yaptığını belirten tutuklu sanık C.D.D. ise suçlamaları kabul etmedi. C.D.D., ifadesinde şunları söyledi: "Bunlar tamamen iftiradır. Ben kesinlikle kendisinin çıplak resimlerini çekmedim. Cep telefonum ve bilgisayarımda bu konuda inceleme yapılmasını istiyorum. Ben dizi filmde oynuyorum, şikayetçi de aynı dizide oynamakta. Kendisi benim kız arkadaşım, hatta oyunculuk konusunda hocamdır. Aynı evde uzun zamandır birlikte yaşamaktayız, aramızda aşk ilişkisi olmuştur. Buna bağlı olarak olay gününe kadar da cinsel birliktelik yaşadık. Olay gecesi eve erken geldim. Kendisi evde yoktu. Saat 03.00 sıralarında alkollü olarak eve geldi. Yatak odasına gidip, dergi okumaya başladı. Yanına her zamanki gibi gidip yattım. Herhangi bir problem yoktu. Onun isteği ile cinsel ilişkiye girdik. Olayın bu şekle dönüşmesinin nedeni, birlikte kurduğumuz şirket ve şirket için aldığımız ortak kredi kartı harcamalarımızın ödenmemesinden duyduğu öfkedir. Ayrıca birlikte olduğumuz 1.5 yıl içinde zaman zaman onu aldattığım için bana karşı tepkilidir. Kıskanmasının bu şikayette etkili olabileceğini düşünüyorum. Benim şöhretim artınca, başka kadınlarla beraber olmamı kabullenemedi. Kendisi son zamanlarda dizide rol alamaz duruma geldi. Beni kıskandığından bunları yaptı."Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı Orhun Sezer, olayla ilgili iddianameyi hazırlayarak davayı açtı. Tutuklu yargılanacak olan dizi oyuncusu C.D.D., önümüzdeki günlerde ’Cinsel saldırı ve 6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan 13 yıl hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim önüne çıkacak.





