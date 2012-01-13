Rol arkadaşı Penelope





T24- Saadet Işıl Aksoy, İtalya’da best seller olmuş “Venuto Al Mundo” romanından uyarlanan “Twice Born” filminde Penelope Cruz’la kamera karşısına geçti.







Hürriyet'in haberine göre, çekimleri Belgrad, Saraybosna, Hırvatistan’ın Korcula adası, Roma ve Torino’da yapılan filmde Aksoy, Bosnalı Aska karakterini canlandırdı. Rolü için saçlarını kırmızıya boyatıp trompet çalmayı öğrenen başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde ekiple birlikte Torino Film Festivali’nde dünya basınının karşısındaydı.

Aksoy, “Hangi ekiple, dünyanın neresinde çekilirse çekilsin, bu kadar güzel bir hikayede böyle bir rolü oynamak için can atardım. Kaldı ki, Oscar’lı bir oyuncu olan Penelope Cruz ve daha birçok başarılı oyuncuyla, çok iyi bir yönetmen ve ekiple, standartları çok yüksek bir sette bu rolü canlandırdım. Bu da bana inanılmaz bir tecrübe kazandırdı” dedi. Yönetmenliğini Sergio Castellitto’nun yaptığı film, 2012’nin sonlarına doğru vizyona girecek.