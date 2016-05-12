Rol arkadaşı Jennifer Lawrence'ın vajinasını yumruklamış!

Oyuncu Jennifer Lawrence, verdiği son röportajında rol arkadaşı Sophie Turner ile ‘X-Men: Apocalypse’ filminin setinden ilginç bir anısını paylaşarak, rol arkadaşının isteğini yanlış anladığını ve vajinasına yumruk attığını söyledi.

Sözcü'nün haberine göre, Lawrence anısını şöyle anlattı: “Evan ile kavga ediyormuş gibi yapıyorduk ve ona ‘Kasıklarını yumruklayacağım’ gibi bir şey söylediğimi hatırlıyorum. Ama Jen bunu ‘Lütfen kasıklarımı yumrukla’ diye anlamış. Bu yüzden yanıma gelip vajinama yumruk attı ve ben de “Harika!” dedim. Cidden çok komikti.”

Game of Thrones’da Sansa Stark karakterini canlandıran Sophie Turner, yeni X-Men filminde genç Jean Grey’i canlandırıyor.



Güzel oyuncu aynı röportajda Lawrence’ı “Büyük bir ilham kaynağı” olarak tanımlayarak “Çok eğlenceli ve havalı biri. Acayip komik!” diye sözlerine devam etti.