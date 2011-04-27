Rol arkadaşı, Beren Saat’in aleyhine tanıklık etti

T24 - ‘Gecenin Kanatları’ filminin yapımcısı ile Beren Saat arasındaki göğüs davasında rol arkadaşı Murat Ünalmış, Saat aleyhine tanıklık yaptı. Ünalmış, Beren Saat’in promosyon çalışmalarına katılmayarak sözleşmeye aykırı davrandığını belirtti.







Beren Saat ile “Gecenin Kanatları”nın yapımcısı arasında süren göğüs ucu davasında rol arkadaşı Murat Ünalmış oyuncunun aleyhine aleyhine tanıklık yaptı. Önceki yıl seyirciyle buluşan “Gecenin Kanatları” filminin yapım şirketi Boyut Film’in, gala ve promosyon çalışmalarına katılmadığı için başrol oyuncusu Beren Saat hakkında açtığı 30 bin liralık davanın yeni duruşması dün sabah İstanbul Adliyesi’nde görüldü. Saat, filmin fragmanına Murat Ünalmış’la çekilen sevişme sahnesi sırasında aynadan göğüs ucunun göründüğü görüntünün konulmasına çok bozulmuş, gala ve bazı promosyon çalışmalarına katılmayarak yapımcıyı protesto etmişti. Boyut Film’in ortağı Murat Tokat da, Beren Saat’in bu davranışıyla filmin daha çok seyirciye ulaşmasını engellediği gerekçesiyle dava açmıştı. Duruşmada Saat’in başrolü paylaştığı Murat Ünalmış, Boyut Film lehine tanıklık yaptı. Filmin yönetmeni Serdar Akar ise tanık listesinde göründüğü halde mazeret belirterek duruşmaya gelmedi.





‘Sözleşmeye aykırı davrandı’



10 dakika süren davada Murat Ünalmış, Beren Saat’in imzaladığı sözleşmeye aykırı davrandığını belirtti ve “Ben ve bütün oyuncu arkadaşlarımız filmin promosyon çalışmalarına katıldığımız halde Beren gala dahil hiçbir promosyon çalışmasında yer almadı. Bu durum yaptığımız sözleşmeye aykırı” dedi. Yeni duruşmada yönetmen Serdar Akar ve filmin basın danışmanı Filiz Öcal tanıklık yapacak. 11 Aralık 2009’da gösterime giren film 2 milyon 865 bin 500 lira hasılat elde etmişti.

Nikâh 17 Mayıs’ta

Murat Ünalmış ile Kapadokya’da çekilen “Yer Gök Aşk” dizisindeki rol arkadaşı Birce Akalay, geçen aylarda 17 Mayıs’a nikâh tarihi almış, ancak çift daha sonra kavga edip ayrılma kararı almıştı. Son gelen haberlere göre yeniden barışan çift, daha önce belirledikleri 17 Mayıs’taki nikâhı yeniden gündemlerine aldı. Yedi aydır beraber olan ancak bir ayrılıp bir barışan çift, bu kez yakın çevrelerine nikâh masasına oturmakta kararlı olduklarını belirtti.