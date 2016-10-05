T24 LogoT24 Logo
Magazin

Roksan Kunter'i 'özel fotoğraf' şantajıyla tehdit edenler tutuklandı

Şantajcılar, 9'ar yıl hapis istemiyle hâkim karşısına çıkacak

05 Ekim 2016 14:42

Bir dönemin efsane basketbolcularından Erman Kunter'in kızı Roksan Kunter'in özel fotoğraflarını ele geçirerek sosyal medyada yayma şantajıyla 10 milyon lira para isteyen 5 kişilik suç şebekesi çökertildi.

DHA'nın haberine göre, şebekenin daha önce ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile eski sevgilisi Eda Topçuoğlu'ndan da şantajla 25 bin lira para aldıkları ortaya çıktı. 5 şüpheliden Osman G.'nin bir holdingde bilişim uzmanı olarak çalıştığı belirlenirken ortağı Merve N.'nin Edebiyat Fakültesi öğrencisi olduğu, diğer suç ortaklarının ise akraba olduğu belirlendi.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen şantajcılar özel hayatın gizliliğini ifşa etmek, şantaj, iftira, hukuka aykırı olarak kişisel verileri ele geçirmek ve yayımlamak suçlarından 9'ar yıl hapis istemiyle hâkim karşısına çıkacak.

 

ETİKETLER

Roksan Kunterşantajcılartutuklandıçeteözel fotoğraf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24