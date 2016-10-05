Roksan Kunter'i 'özel fotoğraf' şantajıyla tehdit edenler tutuklandı

Bir dönemin efsane basketbolcularından Erman Kunter'in kızı Roksan Kunter'in özel fotoğraflarını ele geçirerek sosyal medyada yayma şantajıyla 10 milyon lira para isteyen 5 kişilik suç şebekesi çökertildi.

DHA'nın haberine göre, şebekenin daha önce ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile eski sevgilisi Eda Topçuoğlu'ndan da şantajla 25 bin lira para aldıkları ortaya çıktı. 5 şüpheliden Osman G.'nin bir holdingde bilişim uzmanı olarak çalıştığı belirlenirken ortağı Merve N.'nin Edebiyat Fakültesi öğrencisi olduğu, diğer suç ortaklarının ise akraba olduğu belirlendi.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen şantajcılar özel hayatın gizliliğini ifşa etmek, şantaj, iftira, hukuka aykırı olarak kişisel verileri ele geçirmek ve yayımlamak suçlarından 9'ar yıl hapis istemiyle hâkim karşısına çıkacak.