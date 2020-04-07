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Roketsan'da bir patlama meydana geldi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, patlamada can kaybı olmadığını açıkladı

07 Nisan 2020 15:11

Roketsan'da bir patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan'da meydana gelen patlamada can kaybı olmadığını söyledi. Demir, "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı. 

Ankara Valiliği de patlamaya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsan'da yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir. Can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif şekilde yaralanmıştır." ifadeleri yer aldı. 

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