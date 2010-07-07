-ROKETLİ SALDIRIYA 2 TUTUKLAMA BİNGÖL (A.A) - 07.07.2010 - AK Parti Bingöl İl Başkanlığı binasına düzenlenen roketli saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, AK Parti İl Başkanlığına yapılan roketli saldırı sonrası, güvenlik güçlerince yapılan operasyonda, saldırıyla ilgisi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan H.K ile Ş.A, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.K ve Ş.A, ''saldırıyı yapanlara yardım ve yataklık'' ettikleri iddiasıyla tutuklanarak, Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevine konuldular. Yenişehir Mahallesi Genç Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katında bulunan AK Parti İl Başkanlığına, 5 Temmuz'da roketatarla saldırı gerçekleştirilmişti.