T24 LogoT24 Logo
Gündem

ROKETLİ SALDIRIYA 2 TUTUKLAMA BİNGÖL (A.A)

07 Temmuz 2010 12:49

-ROKETLİ SALDIRIYA 2 TUTUKLAMA BİNGÖL (A.A) - 07.07.2010 - AK Parti Bingöl İl Başkanlığı binasına düzenlenen roketli saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, AK Parti İl Başkanlığına yapılan roketli saldırı sonrası, güvenlik güçlerince yapılan operasyonda, saldırıyla ilgisi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan H.K ile Ş.A, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.K ve Ş.A, ''saldırıyı yapanlara yardım ve yataklık'' ettikleri iddiasıyla tutuklanarak, Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevine konuldular. Yenişehir Mahallesi Genç Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katında bulunan AK Parti İl Başkanlığına, 5 Temmuz'da roketatarla saldırı gerçekleştirilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24