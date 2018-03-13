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Roketli saldırıda şehit olan liseli Fatma, okulunda anıldı

Yılmaz BEZGİN- Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, Afrin'deki terör örgütü mevzilerinden yapılan roketli saldırıda şehit olan lise öğrencisi Fatma Avlar (17), ölümünün 40'ıncı gününde okulunda düzenlenen törenle anıldı

13 Mart 2018 17:28

Yılmaz BEZGİN- Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, Afrin\'deki terör örgütü mevzilerinden yapılan roketli saldırıda şehit olan lise öğrencisi Fatma Avlar (17), ölümünün 40\'ıncı gününde okulunda düzenlenen törenle anıldı.
Liseli Fatma Avlar, 31 Ocak’ta, Afrin bölgesinden Reyhanlı’ya teröristlerce yapılan roketli saldırıda, evinde uyurken yaşamını yitirdi. Şehit Fatma Avlar\'ın, ölümünün 40\'ıncı gününde okulu Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi\'nde tören düzenlendi. Törene, Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, çok sayıda davetli ile Fatma Avlar\'ın öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende, Yasin Suresi okundu. Ardından arkadaşları Fatma Avlar için yazdıkları şiirleri ve sevdiği şarkıları seslendirdi.
Fatma Avlar\'ın ağabeyi Bilgey Avlar, kız kardeşinin anısına düzenlenen köşenin önünde açıklama yaptı. Avlar, \'\'Bugün kız kardeşimin vefatının 40\'ıncı günü münasebetiyle okulundan gelen davete icabet ettik. Bütün arkadaşlarından Allah razı olsun. Bizi çok gururlandırdılar. Benim kız kardeşim ölmedi, şehit oldu. Elhamdülillah böyle bir makama nail oldu. Çok da söyleyecek bir söz yok. O unutulmadı, unutulmayacak. Çünkü o şehit oldu, ölmedi, hâlâ yaşıyor\" dedi.

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