Roketli saldırıda şehit olan Fatma Avlar'ın adı okulunda yaşayacak

İbrahim MAŞE/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde evine roket düşmesi sonucu şehit olan 17 yaşındaki Fatma Avlar\'ın aynı saldırıda yaralanan ağabeyi Bilgey Avlar, Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi\'ne kardeşinin adının verileceğini söyledi. Avlar, kız kardeşinin tek isteğinin İzmir\'de üniversite okumak olduğunu belirtti.

Özel bir hastanede tedavisi süren Bilgey Avlar, Ak Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi ve parti yetkililerinin kendisini ziyaret ettiğini kaydetti. Avlar, bu ziyarette kız kardeşi Fatma Avlar\'ın isminin, eğitim gördüğü Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi\'nde yaşatılacağı müjdesinin verildiğini söyledi. Olay günü yaşadıklarını da anlatan Avlar, \"Aynı odada uyuyorduk hepimiz. Sabah ablamla erkek kardeşim işe gitmek için çıkmış, vefat eden kız kardeşimin yanında yatan diğer kız kardeşim de kalkıp koltuğun arkasındaki yere yatmış. Sabah ayağımda bir ağrı ile uyandım. Ortalık simsiyah, annem çığlık atıyor. Kardeşime seslendik ama cevap vermedi bize. Şehadete ermişti ama inanmak istemiyorduk. Beni hastaneye kaldırdılar. Sonra da şehit olduğunu söylediler. 17 yaşında melekti. Tek tesellimiz şehit olması. Vatan sağ olsun\" dedi.

\'TEK İSTEĞİ İZMİR\'DE ÜNİVERSİTE OKUMAKTI\'

Kardeşinin Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi öğrencisi olduğunu kaydeden Bilgey Avlar, şunları söyledi:

\"Fatma okulunu çok seviyordu. Tek isteği, üniversiteyi İzmir\'de okumaktı. \'Ben gelmeyeceğim, siz yanıma gelirsiniz\' derdi. Ben üniversite okuduğum için o da çok istiyordu üniversitede okumayı. Üniversite okuyacağı günü heyecanla bekliyordu. Bize bunları söylerdi hep. Amcam da vefat etmişti. Kardeşimle yaşıt 2 kuzenimiz var. Onlarla birlikte üniversite okumayı istiyordu. \'Ağabey ben orada çalışırım, size yük olmam\' diyordu. Kalbi çok güzeldi. Reyhanlı\'da sevmeyen yoktu. Tek isteğim unutulmaması. Acımız dinmeyecek.\"



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