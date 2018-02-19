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Roketli saldırıda ölen Rıfat Sinirli'nin oğluna 13 bin 500 lira ceza

Taylan YILDIRIM- Murat SOLAK/HATAY, (DHA) - HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, teröristlerin roketli saldırısında yaşamını yitiren Rıfat Sinirli'nin (68) oğlu İsmail Sinirli'ye (44), babasının avladığı yabani hayvanların fotoğraflarını, onun isteğiyle kendi sos

19 Şubat 2018 13:52

Taylan YILDIRIM- Murat SOLAK/HATAY, (DHA) - HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde, teröristlerin roketli saldırısında yaşamını yitiren Rıfat Sinirli\'nin (68) oğlu İsmail Sinirli\'ye (44), babasının avladığı yabani hayvanların fotoğraflarını, onun isteğiyle kendi sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle 13 bin liralık para cezası kesildi.
Reyhanlı\'ya teröristlerin 2 Şubat\'ta attığı roketle hayatını kaybeden emekli Rıfat Sinirli\'nin oğlu berber İsmail Sinirli, babasının avladığı yabani hayvanların fotoğraflarını, onun isteğiyle kendi sosyal medya hesabından yayımladı. İsmail Sinirli\'ye babasının ölümünden 1 gün sonra Orman ve Şu İşleri İl Müdürlüğü\'nden, \'kara avcılığı kanununa muhalefet\' suçundan toplam 13 bin 500 liralık para cezası bildirimi geldi. Tebligatı aldığı anda şoke olan İsmail Sinirli, Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesi\'ne itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü\'nden kararın gerekçelerini istedi.
\'CEZANIN İPTAL EDİLMESİNİ BEKLİYORUM\'
Cezaya itirazda bulunan İsmail Sinirli, babasının avcı olduğunu söyledi. Fotoğrafları da babasının isteği üzerine paylaştığını belirten Sinirli, \"Babam avlanacağı zaman onu alır, götürür, av sahasına bırakırdım. O da gerekli kurallar çerçevesinde avlanırdı. Ben de babamın isteği üzenine avladığı hayvanların fotoğraflarını, arkadaşları görsün; diye paylaşırdım. Ben avlanmıyordum. Babam sosyal medyayı kullanamadığı için de ben yapıyordum\" dedi.
Babasının ölümünden hemen sonra cezanın gelmesinin, kendilerini daha çok üzdüğünü kaydeden İsmail Sinirli, \"Gerekli itirazlarda bulunduk. Müdürlük, cezayı yazdıkları için resmi evrakın kendilerinden çıktığını söyledi. Ben de mahkemeye gittim. Cezanın iptal edilmesini bekliyorum; çünkü ben avlanmadığım için ortada bir haksızlık var. Ayrıca benim ekonomik durumumla bu cezayı yatıramam. Yardım istiyorum\" diye konuştu.

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