Roketli saldırıda ölen Fatma, okulunda karanfillerle anıldı

İbrahim MAŞE- İdris TİFTİKCİ- Yılmaz BEZGİN- Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın Reyhanlı ilçesine 31 Ocak günü yapılan roket saldırısı sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Fatma Avlar (17), ilk ders gününde sınıfında arkadaşları tarafından karanfillerle anıldı.

Afrin\'in Cinderese köyünden yapılan yoğun roket saldırıları nedeniyle Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde eğitim 1 hafta arayla başladı. Eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde, terör örgütünün roketli saldırısı sırasında evinde uyurken ölen Fatma Avlar\'ın okulu Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi\'nde hüzün hakimdi. Avlar\'ın fotoğrafını tişörtlerine bastıran sınıf arkadaşları, genç kızın oturduğu sıraya karanfil bıraktı. Avlar\'ın fotoğrafını da çerçeveletip sıraya koyan arkadaşları ve öğretmenleri, genç kız için gözyaşı döktü.

Avlar\'ın yakın arkadaşı Ela Nur Sürücü, \"O çok iyi bir insandı ve bugün çok özleniyor. Herkes perişan durumda. Biz onu unutmayacağız, unutturmayacağız. O hep aklımızda ve kalbimizde kalacak. Fatma rehber öğretmen olmak istiyordu. Beraber üniversitede okumak hepimizin ortak hayaliydi. Buradaki olaylarla ilgili tek yaptığı şey de Mehmetçiğimize dua etmekti. Bize de hep dua etmemizi söylerdi\" dedi.

Okul Müdürü İsa Benli ise Fatma Avlar\'ın fotoğrafını okula astıklarını, adının unutulmaması için her şeyi yapacaklarını söyledi.



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