'Roket sanayi hammaddesi ithalatından pis kokular geliyor'

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA

Roket sanayiinde hammadde olarak kullanılan ve “Al.n.5 veya n.6” olarak isimlendirilen malzemenin kilosunun 10 bin dolar yerine 100 bin dolardan ithal edildiği ve iki firma ile bu yönde ön anlaşma imzalandığı iddiaları Meclis gündemine taşındı.

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, kendisine ulaşan bilgiler ışığında, roket sanayii için hammadde niteliğinde olduğu ifade edilen hammaddenin Rusya’nın Sibirya bölgesinde üretildiğini belirtti. Kart, “Bu hammaddenin Türkiye’ye kilosunun 10 bin dolardan ithal edilmesine yönelik işlemler tamamlanmak üzereyken, bu işlemin siyasi ve bürokratik olarak speküle edilmesi sonucu, söz konusu malzemenin kilosunun 100 bin dolardan ithal edilmesine ilişkin resmi işlemlerin başlatıldığını” iddia etti.

100 bin dolar fiyat üzerinden iki firma ile ön anlaşmaların imzalandığı bilgisinin kendisine ulaştığını da belirten Kart “Bu bilgilerin doğrulanması ve ithalatın gerçekleşmesi halinde savunma sanayi bütçesine ciddi bir yük geleceğini ve bu yolla haksız kazanç sağlanacağını” öne sürdü.

Atilla Kart, Milli Savunma Bakanı’nın “ivedi” olarak yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

“Açıklaması yapılan hammaddenin ithalatıyla ilgili gelişmeler ve son durum nedir? Anlaşma aşamasına gelen bir gelişme varsa, anlaşma hangi firmalarla yapılmıştır? Bu firmalar hangi tarihte kurulmuştur? Milli Savunma Bakanlığının ya da Savunma Sanayi Müsteşarlığının olaydaki dahli, konumu ve rolü nedir?”

Kimyasal olarak “Al.n.5 veya n.6” olarak isimlendirilen malzeme, kıtalararası roketlerin itme gücünde kullanılan, alüminyum materyalinin özünü oluşturan, ateşleme mekanizmasıyla ilgili yakıt ve yalıtım elementi özelliği taşıyor.