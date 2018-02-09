Roket atılan Atme kampında çocuklar için sığınak

Roket saldırısı sonucu 3 kişinin öldüğü Türkiye'nin Hatay sınırındaki Atme kampında Imad Al-Amari adlı bir mülteci tarafından çocuklar için tüneli andıran bir sığınak yapıldı. Her yeni seste çocukların bu sığınağa doluştuğu beliritilirken, çocuk sayısının fazla olmasından dolayı bunun küçük bir önlem olduğu aktarıldı.

Hürriyet'ten Banu şen'in izlenim haberi şöyle:

Türkiye'nin Hatay sınırında, Reyhanlı ilçesi Bükülmez Köyü’nün karşısında bulunan ve 3 gün önce PYD’nin roket saldırısında 3 kişinin öldüğü Atme kampındayız. Suriye’nin çeşitli bölgelerinden 100 bin kişinin gelip sığındığı kampa giderken kadın gazeteciler saç tellerinin bile görünmeyeceği biçimde kapanmaları konusunda uyarılıyor. Atme bölgesinde yarım milyon Suriyeli yaşıyor. Kampta Hama, İdlib, Şam gibi bölgelerden insanlar var.

Çocuklar için sığınak

Üç gün önceki saldırıda roket düşen bir evin yanına ise çocuklar için tüneli andıran bir sığınak yapmışlar. Her yeni seste çocuklar buraya doluşuyor. Ancak kampta yaşayanlar, çocuk sayısının çok olması nedeniyle bunun küçük bir önlem olduğunu anlatıyor.

Kampta yaşayan erkekler ya işsiz ya da Atme bölgesinde başta tarım olmak üzere çeşitli işlerde çalışıyorlar. Bölgede hiç elektrik yok. Kampın girişinde Mahmut, Nizar, Abdülaziz, Mustafa ve Abdulkerim fotoğraf çektirmek için etrafımızı sarıyor. 3 sene önce İdlib’den buraya göç ettiklerini anlatıyorlar.

Evine roket düşen ve çocuklar için sığınak yaptığını anlatan Imad Al-Amari, İdlib Habid bölgesinden... 13 çocuğu var. 6 yıldır burada yaşadıklarını anlatırken roket saldırısının ardından gece gündüz uyuyamadıklarını da ekliyor. Yan evde yaşayan Muhammed bebeğin ailesi ise roketten bu yana susmadan ağladığını aktarıyor.

Umudumuz Türkiye

Yan yana sıralanmış, balçık içindeki dar sokakların arasından geçip, saldırıda hayatını kaybeden minik Sidra’nın evine gidiyoruz. Akrabaları Hama’dan göçen Hassan Al Muhammed, sabah 10.00’da patlama sesiyle irkildiklerini, eve koştuklarında küçük kızı ölmüş bulduklarını aktarırken, “5 yıldır burada yaşıyoruz. İşsizlik ve zor şartlardayız ama hiç bu kadar korkmamıştık. Çok huzursuzuz. Türkiye umudumuz” diyor.