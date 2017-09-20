'Roket Adam'dan Trump'a yanıt: Düşman üslerini yok etmeye hazırız

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün BM Genel Kurulu'na yaptığı konuşmada, "Mecbur bırakılırsak Kuzey Kore'yi yok etmekten başka seçeneğimiz kalmaz" ifadelerinin ardından Kuzey Kore, provokasyona dair en ufak bir işaret görmeleri durumunda, 'düşman üslerini yok etmeye' hazır olduklarını açıkladı.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Pyongyang, "En güçlü nükleer silahlar devleti olarak yükselen Kuzey Kore, emsalsiz zorluklar ve girişimlere rağmen yaptırımlardan, baskıdan ve savaştan korkmuyor" dedi.

"Korkunç bir nükleer saldırı, nihai bir harabeyle karşılaşacak"

Provokasyona dair en ufak bir işarette, kararlı ve önleyici saldırılarıyla ‘düşman üslerini yok etmeye' hazır olduğunu duyuran Kuzey Kore açıklamasında "ABD'nin yüzleşme ve savaşı tercih etmesi durumunda korkunç bir nükleer saldırı, zavallı ve nihai bir harabeyle karşılaşacak" denildi.

​Öte yandan Kuzey Kore, kendilerine yönelik yeni yaptırımlar için çağrıda bulunan ABD'ye tepki göstererek, "Kuzey Kore'nin yeni yaptırımlar karşısında tutumunu değiştireceğini düşünmek hayal" dedi.

Trump yine 'Roket Adam' dedi

Dün BM Genel Kurulu'na ilk kez hitap eden ABD Başkanı Trump, "ABD güçlü ve sabırlıdır ama kendini korumak zorunda bırakılırsak Kuzey Kore'yi yok etmekten başka seçeneğimiz kalmaz. Roket Adam kendisi ve rejim için intihar görevinde. ABD hazır, istekli ve muktedir ama buna gerek kalmamasını umuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, önceki gün Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı görüşmeyi anlatırken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için 'Roket Adam' benzetmesinde bulunmuştu.