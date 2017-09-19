ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerini sürdürmesi halinde 'tümden yok etmekten' geri durmayacaklarını söyledi.

"Nükleer silahlar dünyamızı tehdit etmektedir. Kuzey Kore'nin artık bazı şeyleri fark etmesinin zamanıdır. Nükleer silahlardan arınmanın tek geleceği olduğunu anlamalıdır" diyen Trump, "Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten geri durmayız" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, Suriyeli mültecileri aldıkları için Türkiye, Ürdün ve Lüban'a teşekkür etti.

İran'la yapılan nükleer anlaşmanın ABD için bir utanç kaynağı olduğunu da savunan Trump, "İran'la anlaşma şu ana kadar yapılan en tek taraflı anlaşma" diye konuştu.

Başkan Trump, terör örgütlerine destek veren ülkelerin dışlanması gerektiğini de söyledi.

Trump, "Hizbullah, Taliban, El Kaide'nin karşısında durmalı. Birlikte olmalı, benzer örgütlere izin vermemeliyiz. Esad'ın kimyasal silahlar kullanması kabul edilemez. Eğer yasaklanmış kimyasal silahlar yaygınlaşırsa kimse güvende kalamaz" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Trump'ın açıklamaları şöyle:

"Beraber çalışıp terörizmle bizi tehdit edenlere karşı birlik olmalıyız.

Nükleer silahlar dünyamızı tehdit etmektedir. Kuzey Kore'nin artık bazı şeyleri fark etmesinin zamanıdır. Nükleer silahlardan arınmanın tek geleceği olduğunu anlamalıdır. BM son derece sert adımlar atmıştı. Buradan hepinize teşekkür ederim ancak daha fazlasını yapmamız gerekiyor.

Kuzey Kore tepkisi

Kim Jong Un rejiminin düşmanca tavrını sona erdirmesi için çalışmalıyız. Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten geri durmayız.

Aynı zamanda İran teröre yardım etmekten vazgeçmeli, halkının haklarını korumalı komşularının egemenlik hakkına saygı duymalıdır. İran gibi bir rejim sonsuza kadar yaşayamaz. Öyle bir gün gelecek ki İran halkı tercih yapmak zorunda kalacak.

Teröristler ve aşırılık yanlıları güç toplayarak Birleşmiş Milletler gezegeninin her köşesine yayıldı. Geçmişin aklıyla hareket etmeliyiz. Koalisyon ve istikrarı böyle sağlayabiliriz. Ülkelerin, kendi vatandaşlarının çıkarlarını korumalarını ve başka ülkelere saygı duymalarını istiyoruz. Tanrı'nın bize bahşetmiş olduğu hayat çerçevesinde ABD olarak kendi kaderimizi çizmek istiyoruz. Bu görüşmeler bize güzel ilişkiler sağlıyor.

Biz ABD'de yaşam biçimimizi kimseye empoze etmeye çalışmıyoruz. Güçlü uluslar kendi egemenliklerini savunurlar. Fakat, dünyada haydut devletler var. Bazı ülkeler teröre destek veriyor. Kuzey Kore çürük bir rejime sahip. Kuzey Kore'nin nükleer silah peşinde koşması ve kullandığı balistik füzeler tüm dünyayı tehdit ediyor."