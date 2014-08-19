Rojin: Basına hiçbir demecim olmamıştır, hepsi asılsızdır

Şarkıcı Rojin Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugün basında yer alan ve Selahattin Demirtaş'a yönelik söylediği iddia edilen sözler için "Twitter ve facebook'a yazdıklarım dışında basına hiçbir demecim olmamiştir hepsi asılsizdır!!!" dedi.

Demokrathaber.net'in haberine göre, Türkiye gazetesinden Fuat Uğur'un haberine göre Rojin, Van'daki konserinde karşı karşıya kaldığı bazı tepkiler nedeniyle Selahattin Demirtaş'ı aramış ve yardım istemiş ancak "Tabanda senin AK Parti'li olduğuna dönük bir algı var" yanıtını almıştı.

Rojin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, medyaya hiçbir demeci olmadığını belirterek, kendisine ait sosyal medya hesapları dışında bir açıklaması yapmadığını söyledi.

Ünlü şarkıcının sosyal medya hesaplarından yapılan duyurularda ise Fuat Uğur'un haberindeki iddialar yer almıyor.

HDP'den Türkiye gazetesine kınama

HDP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada da şöyle denildi:

“Bugün Türkiye Gazetesi’nde Fuat Uğur imzasıyla yayınlanan bir haberde sanatçı Sayın Rojin'e aften Eş Genel Başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş'a yönelik hakaret içerikli, suçlayıcı, gerçek dışı bir takım ifadeler kullanılmıştır.

Haberdeki ifadeler tümüyle gerçek dışıdır. Söz konusu haber bizzat ilgilisi tarafından Twitter hesabından yapılan "Basına hiç bir demecim olmamıştır hepsi asılsızdır" şeklindeki açıklamayla da tekzip edilmiştir.

Asılsız haber yapmak basın meslek etik kurallarıyla bağdaşmamaktadır. Eş Genel Başkanımız hakkında gerçek dışı haber yapan ilgili muhabiri ve bu haberi doğruymuş gibi yayınlayan Türkiye Gazetesi'ni kınıyor ve haberlerini derhal düzeltmeye çağırıyoruz. “