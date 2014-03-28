Rojava ve Dohok'tan Demirbaş için Antep'e geldiler

Arzu Yıldız / Ankara

BDP'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Sur Beledye Başkanı Abdullah Demirbaş'a Kuzey Irak Kürt Bölgesi'nin Dohok Belediye Başkanı Shawkat M. Ameen Othman ve Rojava Halk Meclisi Eş Başkanı Sinem Muhammed'den destek geldi.

BDP'nin seçim çalışmalarına katılan Muhammed ve M. Ameen, Antep'teki birlikteliğin yıllardır Kürtleri özlemi olduğunu dile getirdi. BDP Şahinbey İlçe Seçim İrtibat Bürosu'nda halk toplantısında konuşan Muhammed, Rojava'da İslam adına Kürtlerin toplu bir kıyımdan geçirilmek istendiğini söyledi. Kobani'de kirli ittifaklarla yer yer saldırı girişimlerinin yaşandığını dile getiren Muhammed, "YPG, YPJ, bütün halk bu saldırılara direniyor. Direniş, mücadele ve bedellerle elde edilen değerlerimizi yok edemeyecekler. Biz demokratik ve özgür bir ülke için mücadele verirken Kuzey'de de Kürtlerin mücadelesine kayıtsız kalamayız. 30 Mart seçimleri burası için de bir referandumdur. Var olma veya yok olma kararını verecek halkımız. Rojava'daki demokratik modelimiz Türkiye için de iyi bir örnek olabilir. Antep'i alırsak Afrin'de rahat ederiz, Urfa'yı alırsak Kobani rahatlar. Yaşadığımız zulme artık dur diyelim. Kürtlerin rüyasını Antep'te de hayata geçirelim" dedi.

Dohok Belediye Başkanı Shawkat M. Ameen Othman de iki yıl önce Sur Belediyesi Başkanı Demirbaş ile "kardeş belediye protokolü" imzaladıklarını hatırlattı ve Kürt Hükümeti olarak, üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.

Demirbaş: Bu tablo kürtlerin özlemi

Demirbaş da şunları söyledi:

"Antep'teki bu tablo tüm dünyadaki Kürtlere örnek olmalıdır. Bu seçimin bir yönü Türkiye'nin demokratikleşmesi iken diğer yönü Kürtlerin birliğidir. Ortadoğu halklarının demokratik birliğidir. İşte bu tablo şu anda gördüğünüz gibidir. Kürtler kendi içinde birliği yaratıp Türk, Arap, Fars, Ermeni, Süryani halklarıyla bir arada yaşamasının da sağladığının resmidir. Bu tablo, bu seçimler bir anlamıyla bir referandumdur. Ya demokratik bir Türkiye ve Demokratik Ortadoğu Halklar Birliği ya da otoriter bir yönetim. Bizim tercihimiz demokrasi barış ve özgürlükten yanadır."