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Yaşam

'Rojava sınırında asker bir kadına tecavüz etti' iddiası

Türkiye Rojava sınırında H.H adındaki bir kadına asker tarafından tecavüz edildiği iddia edildi

28 Temmuz 2014 17:50

Türkiye Rojava sınırında H.H adındaki kadına Katran Bölük Komutanlığı’na bağlı bir asker tarafından tecavüz edildiği iddia edildi. HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız, olaya ilişkin Kaymakamlığa vekalet eden Ali Karakaya ile görüştü. Karakaya, “Olay yaşanmışsa, yasal işlem başlatacağız” derken, Sarıyıldız “Sorumlular cezalandırılmazsa on binlerle karakola yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

ANF’den Ruken Adalı’nın haberinde yer alan iddiaya göre, Katran Bölük Komutanlığı’na bağlı askerler, 16 Temmuz günü 15.00-16.00 saatleri arasında Rojavalı bir kadına tecavüz etti. Bölgede bulunan işçiler, Girkê Legêli H.H adındaki genç kadını üstü başı dağılmış halde buldu. Hıçkırıklarla ağlayan ve baygınlık geçiren kadın, “askerin 200 dolar istediğini, parayı ödemesine rağmen askerlerin kendisini bir kulübeye götürerek tecavüz ettiğini” söyledi. HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız, olaya ilişkin Kaymakamlığa vekalet eden Ali Karakaya ile görüştü. Karakaya, “Olay yaşanmışsa, yasal işlem başlatacağız” derken, Sarıyıldız “Sorumlular cezalandırılmazsa onbinlerle karakola yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

 

Sarıyıldız: Devleti uyarıyoruz

 

Konuya ilişkin konuşan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, “Türk devleti, Rojava halkının yarattığı toplumsal sistemi egemenlikçi politikalarına tehdit olarak görüyor. Siyasal taciz ve tecavüzlerini sürdürüyor. Bu son olayla bu saldırılar yeni bir boyut kazandı. Çok daha gayri insani bir tutum sergileniyor” dedi. Askerlerin, AKP’nin Rojava’ya ilişkin politikasından cesaret aldığını öne süren Sarıyıldız. “Bir askerin tek başına yapabileceği bir iş değil” dedi.

Sarıyıldız, konunun peşini bırakmayacaklarının altını çizerek, “Devleti uyarıyoruz; olay tarihi, saati ve yeri belli. Derhal söz konusu karakolun komutanı ile askerler hakkında dava açılmalı ve cezalandırılmalı. Aksi halde, biz on binleri o noktaya yığacağız ve çoktan meşruiyetini yitirmiş o sınırları aşacağız” dedi. Sarıyıldız, olayın sorumluları arasında Katran Bölük Komutanı’nı, Şırnak Valisi ve Kaymakam’ı da gördüklerini belirtti.

 

Sarıyıldız kaymakamla görüştü

 

Konuya ilişkin Cizre Kaymakamlığı’na vekalet eden İdil Kaymakamı Ali Karakaya ile görüşen Faysal Sarıyıldız, acilen konuya ilişkin soruşturma açılmasını istedi. Durumun kendileri açısından da vahim olduğunu söyleyen Kaymakam Karakaya,  “Böyle bir olay yaşanmışsa, yasal işlem başlatacağız” dedi.

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