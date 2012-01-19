Roj TV'ye yayın darbesi

T24 - Roj TV'nin yayınlarını sürdürdüğü uydu şirketi, kanalın kendi uydularındaki yayınlarına son verdiğini açıkladı.



Dışişleri Bakanlığı’ndan ROJ TV ile ilgili olarak yapılan açıklamada uydu şirketinin, Roj TV’nin kendi uyduları üzerindeki varlığına son verme yolunda aldığı kararı ve dağıtım şirketlerine Roj TV’nin yayınlarının sona erdirmeleri yönündeki çağrısı, konuya ilişkin dava sürecinde teyit edilen ve mahkeme kararıyla hüküm altına alınan tespitlerin doğal bir gereği olarak değerlendirildi.



’Alınan bu kararın mahkemede hükme bağlanan sonuçla uyumlu olduğu kanaatindeyiz’ denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: ’Danimarka’da Roj TV ile ana şirketi ’Mezopotamya Yayıncılık’ aleyhine 2005 yılında başlatılan soruşturma süreci sonucunda, 10 Ocak 2012 tarihinde Kopenhag Şehir Mahkemesince alınan karara ilişkin görüşlerimiz aynı gün yapılan Bakanlığımız açıklamasıyla duyurulmuştu. Anılan mahkeme tarafından alınan kararda, PKK’nın terörist örgütü niteliği teyit edilmiş, Roj TV’nin PKK adına propaganda yaptığı, terörizmi ilerlettiği ve kanalın PKK tarafından kontrol ve finanse edildiği belirtilmişti. Böylece Roj TV’nin PKK ile bağlantısı açıklıkla ortaya konmuştu.



İlgili uydu şirketinin, yukarıdaki gerçeklerden hareketle, Roj TV’nin kendi uyduları üzerindeki varlığına son verme yolunda aldığı kararı ve dağıtım şirketlerine Roj TV’nin yayınlarını sona erdirmeleri yönündeki çağrısını, konuya ilişkin dava sürecinde teyit edilen ve mahkeme kararıyla hüküm altına alınan tespitlerin doğal bir gereği olarak değerlendirmekteyiz. Alınan bu kararın mahkemede hükme bağlanan sonuçla uyumlu olduğu kanaatindeyiz.’







