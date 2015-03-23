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Roj TV’ye yardım yapan inşaat işçisine 25 ay hapis!

'Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım'

23 Mart 2015 11:41

Antalya'da, dayanışma ve yardım için Roj TV'nin banka hesabına para yatıran inşaat işçisi Mehmet Erden'e, "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan iki yıl bir ay hapis cezası verildi.

Antalyalı inşaat işçisi Mehmet Erden, 4 Temmuz 2014’te kanalın hesap numarasına 1.229,9 Danimarka Kronu (yaklaşık 500 TL) yatırdı ve bunun üzerine “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır” hükmüne dayanılarak hakkında dava açıldı.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yayımlanan haberine göre, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada “Dosyada bulunan dekonttan havalenin Roj TV adına açtırılan hesaba gönderilmiş olması, sanığın silahlı terör örgütünün hiyerarşisi altında örgüt amaçlarına yönelik olarak faaliyet gösteren Roj TV’ye para göndererek, atılı suçu işlediği…” hükmüne varıldı. Buna göre Erden’e ‘terör örgütüne yardım’ suçundan iki yıl bir ay hapis cezası verdi.

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