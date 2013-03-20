Erdoğan'ın Danimarka ziyareti öncesi Roj TV önlemi

Bir dizi resmi ziyaret için Kopenhag'a giden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Danimarka Başbakanı Thorning-Schmidt ile yapacağı görüşme sonrası basın toplantısı düzenlenmeyecek. Nedeni ise önceki Danimarka ziyareti sırasında yaşanan Roj TV krizinin tekrarlanmaması.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da.

Ercan Gürses'in ntvmsnbc'deki haberine göre, Erdoğan'ı havalimanında Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Ahmet Berki Dibek ve Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Ruben Madsen karşıladı.

Başbakan Erdoğan ila Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt yarın başbaşa ve heyetlerarası görüşme yapacaklar.

Görüşmeden sadece iki ülkenin resmi devlet televizyonlarının görüntü almasına müsaade edilecek.

Her iki başbakan, ikişer dakikalık selamlamanın ardından da toplantıya basına kapalı devam edecekler.

Kritik görüşme ile ilgili ilginç bir de tedbir alındığı öğrenildi. Türk tarafı, Roj TV muhabirinin de katılacağı endişesiyle ortak basın toplantısı yapılmasını istemedi.

Başbakan Erdoğan'ın son Danimarka ziyaretinde Türk tarafı, ortak basın toplantısına PKK yanlısı yayın yapan Roj TV muhabirinin alınmamasını istemiş, Danimarkalı yetkililerin karşı çıkması sonucunda da basın toplantısı iptal edilmişti.

Erdoğan'ın Kopenhag programında Danimarka Kraliçesi ile görüşme ve her ike ülke işadamlarının katıldığı iş forumu toplantısı da bulunuyor.