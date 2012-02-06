Roj Tv'nin yerine 'Sterk Tv'

T24

2004 yılından beri Danimarka'ya ait lisansla yayın yapan Roj TV'nin ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı mahkeme kararıyla kesinleştikten sonra uydu yayını kesilen Roj Tv, bundan sonra yayınlarına Sterk Tv ismiyle devam edecek.Yayın lisansını Norveç'ten alan ve 2009 yılından beri test yayını yapan Sterk TV, Roj TV'nin yayınına son veren Eurobird uydusu üzerinden yayınlarına bu sabah başladı.St kesilmesiyle gözler, alternatif kanallara çevrilmişti. Zira, Kopenhag Şehir Mahkemesi tarafından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tescillenen Roj TV'nin Avrupa'da uzun süre yayınlarına devam etmesi mümkün gözükmüyor. Mahkeme kararının ardından; Eutelsat, Roj TV'nin uydu sinyalini kesme kararı almış Danimarka'nın en büyük finans kuruluşlarından biri olan Danske Bank'ta Roj TV'nin hesaplarını dondurmuştu.Bu sabah yazılı bir açıklama da yapan Sterk TV, "Televizyonumuz Kürdistan'daki farklılıkları, renkleri, kültürel zenginlikleri, ülkemiz ve dünyadaki güncel gelişmeleri değişik program ve bültenlerle ekrana taşıyacak." ifadelerine yer verdi.BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da, bu sabah twitter üzerinden yaptığı açıklamalar sırasında yeni kanalı tebrik ederek Sterk TV’nin uluslararası bir kanal olarak yayınlarına başladığını da belirterek başarılar diledi.