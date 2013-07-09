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Roj TV kapatma kararına itiraz etti

İmdat Yılmaz, en üst mahkeme olan yüksek mahkemeyi de denedikten sonra olumsuz bir karar çıkması durumunda, Avrupa İnsan Hakları mahkemesinde haklarını arayacaklarını söyledi

09 Temmuz 2013 15:43

Roj TV genel müdürü İmdat Yılmaz, şehir mahkemesi tarafından Roj TV ve yapımcı firma Mezopotamya TV’ye verilen 2,6 milyon kronluk para cezasının, bir üst mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5’er milyon krona yükseltilmesi yanı sıra kapatma cezası verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ünsal Turan'ın haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan Yılmaz, “Kürtlerin ifade özgürlüğü bir çok ülkede kısıtlanmış durumda. Bu ülkelere şimdi Danimarka da katıldı. Kürtler kararı konuşmalarının, bilgi edinme haklarının elinden alınması olarak görüyorlar. Kararda siyasi ve başka faktörler rol oynadı. İki TV kuruluşunun yönetim kurulları olarak yaptığımız toplantıda kararı kabul etmeme ve yüksek mahkemeye gitme kararı aldık ”dedi.

İmdat Yılmaz, en üst mahkeme olan yüksek mahkemeyi de denedikten sonra olumsuz bir karar çıkması durumunda, Avrupa İnsan Hakları mahkemesinde haklarını arayacaklarını söyledi.

 

Kapatma cezası verilmişti

 

Kopenhag Ağır Ceza Mahkemesi, Roj tv ve yapımcı Mezopotamya Broadcast TV’yi, terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle suçlu bulmuş ve 5’er milyon kron (685 bin Euro ) para cezası yanı sıra kapatma kararı vermişti.

6 kişiden oluşan mahkeme heyetinde bir üye, Roj Tv’nin suçsuz olduğu yönde oy kullanırken, 5 kişi suçlu olduğu yönde oy kullanmıştı. . Mahkemenin gerekçeli kararında Roj TV’nin terör örgütü PKK ’nın propagandasını yaptığı ve terör örgütünü şahıslar bazında, organizasyon olarak ve ekonomik imkanlarla desteklediği belirtilmişti.

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